Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Alaves'i 5-0 yendi
Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Alaves'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 62. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına skoru belirleyen golü kaydetti. Arda, Real Madrid formasıyla son 4 maçta 3. golünü attı.
La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36. hafta maçında sahasında Alaves'i ağırladı. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, skoru belirleyen isim oldu.
SKORU ARDA BELİRLEDİ
Real Madrid'e Alaves karşısında galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Jude Bellingham, 27. ile 70. dakikada Vinicius Junior, 45. dakikada Valverde ve 81.dakikada Arda Güler kaydetti.
SON 4 MAÇTA 3 GOL
Karşılaşmanın 62.dakikasında Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 81.dakikada fileleri havalandırarak Real Madrid formasıyla son 4 maçta 3. golünü attı.
İşte o gol;