Bitti bu iş, Fenerbahçe defterini tamamen kapattı! İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitti bu iş, Fenerbahçe defterini tamamen kapattı! İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni takımı artık belli gibi. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya gelerek milli futbolcunun transferi için görüşme gerçekleştirdi. Tarafların karşılıklı taleplerinde anlaşmaya varması ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, İngiltere'nin yolunu tutuyor. Başakşehir'in de istediği deneyimli orta saha Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atmak üzere.

RESMİ İMZA AN MESELESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için bir araya geldi. Hull City, Ozan Tufan ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin kararını vermesinin ardından resmi imzalar atılacak.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe ile Hull City ödeme planı konusunda son detayları görüşüyor. Başkanlar arasında yapılan görüşmede prosedürler ve ödenecek rakam üzerine de istişare yapıldı. Kulüpler de anlaşmak üzere.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Ozan Tufan Hull City Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title