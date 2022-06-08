Bitti bu iş, Fenerbahçe defterini tamamen kapattı! İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı - Haberler

Bitti bu iş, Fenerbahçe defterini tamamen kapattı! İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni takımı artık belli gibi. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya gelerek milli futbolcunun transferi için görüşme gerçekleştirdi. Tarafların karşılıklı taleplerinde anlaşmaya varması ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, İngiltere'nin yolunu tutuyor. Başakşehir'in de istediği deneyimli orta saha Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atmak üzere.
RESMİ İMZA AN MESELESİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için bir araya geldi. Hull City, Ozan Tufan ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin kararını vermesinin ardından resmi imzalar atılacak.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Fenerbahçe ile Hull City ödeme planı konusunda son detayları görüşüyor. Başkanlar arasında yapılan görüşmede prosedürler ve ödenecek rakam üzerine de istişare yapıldı. Kulüpler de anlaşmak üzere.
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