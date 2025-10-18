Haberler

Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın en üst düzey futbol ligi olan Pro Lig'deki Standard Liege - Antwerp karşılaşması, tribünlerden sahaya atılan bir bardak nedeniyle 88. dakikada durduruldu. İkinci yarıda gerçekleşen olay sonrası hakem, güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesiyle birlikte maçı durdurdu. Olayların yatışmaması üzerine maç tamamlanamadı ve futbolcular soyunma odasına gönderildi.

Belçika Ligi'nde oynanan Standard Liege - Antwerp karşılaşması, tribünlerden sahaya atılan bardak nedeniyle hakem tarafından durduruldu.

SAHAYA BARDAK ATILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında bir taraftarın sahaya bardak fırlatması üzerine hakem oyunu durdurdu. Kısa süreli gerginliğin ardından güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

MAÇ TAMAMLANAMADI

Hakem, olayların ardından futbolcuları soyunma odasına gönderdi. Sahadaki gerginlik yatışmayınca karşılaşmanın devam etmeyeceğine karar verildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

Dev balığı onlarca kişi çekemedi! Karaya vurduğu yerin ayrı önemi var
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? Ekonomistten dikkat çeken tahmin
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi

Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu

Mert ve Necip'e büyük şok! İşte Beşiktaş'ın yeni kaptanları
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.