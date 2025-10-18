Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz
Belçika'nın en üst düzey futbol ligi olan Pro Lig'deki Standard Liege - Antwerp karşılaşması, tribünlerden sahaya atılan bir bardak nedeniyle 88. dakikada durduruldu. İkinci yarıda gerçekleşen olay sonrası hakem, güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesiyle birlikte maçı durdurdu. Olayların yatışmaması üzerine maç tamamlanamadı ve futbolcular soyunma odasına gönderildi.
SAHAYA BARDAK ATILDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında bir taraftarın sahaya bardak fırlatması üzerine hakem oyunu durdurdu. Kısa süreli gerginliğin ardından güvenlik güçleri olaya müdahale etti.
MAÇ TAMAMLANAMADI
Hakem, olayların ardından futbolcuları soyunma odasına gönderdi. Sahadaki gerginlik yatışmayınca karşılaşmanın devam etmeyeceğine karar verildi.