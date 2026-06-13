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Özlem Melek Korkmaz, Dünya şampiyonu oldu

Özlem Melek Korkmaz, Dünya şampiyonu oldu
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Bitlis Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Özlem Melek Korkmaz, Brezilya'daki FISU Üniversiteler Arası Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Bitlis Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Özlem Melek Korkmaz, Brezilya'da düzenlenen FISU Üniversiteler Arası Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Brezilya'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, 48 kilo kategorisinde ringe çıktı. Turnuva boyunca rakiplerine üstünlük kuran Korkmaz, final müsabakasını da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu ve Türk bayrağını Brezilya'da dalgalandırdı.

Korkmaz: "Bayrağımızı dalgalandırmak tarif edilemez bir mutluluk"

Kürsünün en üst basamağına çıkarak büyük bir gurur yaşayan milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, kazandığı altın madalyanın ardından duygularını paylaştı. Çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Korkmaz, şu sözleri kaydetti:

"Buraya gelmeden önce çok yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Yaşadığım mutluluk gerçekten tarif edilemez. Tüm yorgunluğuma ve döktüğüm alın terine değdi. Başta her anımda yanımda olan, beni buralara hazırlayan Ömer Uğur hocama ve desteklerini esirgemeyen kulübüme çok teşekkür ederim. Bu madalyayı ülkeme ve memleketim Bitlis'e armağan ediyorum."

Antrenör Ömer Uğur: "Bu şampiyonluk tüm ülkemize armağan olsun"

Sporcusunun dünya zirvesine çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli Antrenör Ömer Uğur ise çok büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti. Uzun ve disiplinli bir hazırlık sürecinin meyvesini aldıklarını belirten Uğur, "Özlem, inancını ve azmini ringe yansıtarak hak ettiği bir zafer elde etti. Bitlis'ten çıkan bir sporcunun Brezilya'da Dünya şampiyonu olması, doğru destek ve emekle nelerin başarılabileceğinin en somut kanıtıdır. Bizlere destek olan, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonluk Bitlis halkına ve tüm ülkemize armağan olsun" dedi.

Turnuvanın ardından büyük sevinç yaşayan Korkmaz ve antrenörü Uğur'un, müsabakaların tamamlanmasının ardından yurda döneceği öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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