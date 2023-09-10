Bitlis'te Su Sporları Yarışması Düzenlendi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen su sporları yarışmasına Vali Erol Kara Ömeroğlu ve diğer yetkililer katıldı. Gençler arasında yapılan kano ve yüzme yarışmaları büyük ilgi gördü.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, su sporları yarışması yapıldı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen yarışmaya Bitlis Valisi Erol Kara Ömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve gençler katıldı. 10-30 yaş arası gençler arasında düzenlenen kano ve yüzme yarışmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada dalgıçlar tarafından su üstünde dalgalandırılan Türk bayrağı, Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol tarafından Vali Erol Karaömeroğlu'na takdim edildi.
Yarışmalar dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - BİTLİS