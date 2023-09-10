Bitlis'te Su Sporları Yarışması Düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen su sporları yarışmasına Vali Erol Kara Ömeroğlu ve diğer yetkililer katıldı. Gençler arasında yapılan kano ve yüzme yarışmaları büyük ilgi gördü.