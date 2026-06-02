Bitlis Spor 1916, 35 gündür çıkacak kararı bekliyor

BAL 1. Grup lideri Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor. Teknik direktör ve futbolcular, belirsizliğin fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini yıprattığını belirtti.

Bitlis'in Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'taki temsilcisi Bitlis Spor 1916, sezonu 64 puanla lider tamamlamasına rağmen yaklaşık 35 gündür Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor.

Grubun son haftasında oynanan Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor karşılaşmasının disipline sevk edilmesi nedeniyle play-off sürecinin askıya alınması belirsizliğin uzamasına neden oldu. Ligi lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Bitlis Spor 1916'da futbolcular ve teknik heyet, aradan geçen uzun süreye rağmen henüz karar açıklanmamasının hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Doğu Anadolu ekibinde Teknik direktör Mustafa Özer, sezonun sona ermesinin ardından yaklaşık 35 gündür resmi maç oynayamadıklarını belirterek, yaşanan belirsizliğin futbolcuların motivasyonunu düşürdüğünü söyledi. Ligi 64 puanla lider tamamladıklarını hatırlatan Özer, "Futbolcular açısından maç oynamamak hem fiziksel hem de mental olarak ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Takımımızda askere gitmeye hazırlanan, yurt dışı planları yapan ve evlilik hazırlığında olan oyuncularımız var. Ancak hala nasıl bir karar çıkacağını bilmiyoruz. Bu belirsizlik hepimizi oldukça yıprattı" dedi.

Bayram sonrası yeniden antrenmanlara başladıklarını ifade eden Özer, 45 yıllık futbol kariyerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi finali oynandı, ligler tamamlandı, diğer BAL gruplarında şampiyonlar belli oldu. Ancak bizim grubumuzla ilgili hala bir karar verilmedi. Normal şartlarda 24 Mayıs'ta final maçımızı oynayıp sezonu tamamlamış olacaktık. Artık önümüzü görmek istiyoruz" diye konuştu.

Transfer çalışmalarını da beklemeye aldıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, öncelikli hedeflerinin oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazır tutmak olduğunu söyledi. Takımın tüm zorluklara rağmen şampiyonluk hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Özer, Bitlis halkının ve yöneticilerin desteğini arkalarında hissettiklerini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Ancak bunun için önce federasyonun kararını açıklaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bitlis Spor 1916 futbolcularından Tolga Keskin de, yaşanan sürecin sadece kendi takımlarını değil, gruptaki diğer ekipleri de etkilediğini söyledi. Belirsizliğin hem ekonomik hem de manevi anlamda sıkıntılara yol açtığını belirten Keskin, "35 gündür maç oynayamıyoruz. Takım arkadaşlarımız arasında nişan, düğün ve tatil planları yapanlar var. Önceden rezervasyon yaptıranlar bulunuyor. Bu süreç tüm planlarımızı etkiledi. TFF'nin bir an önce karar almasını ve belirsizliğin sona ermesini bekliyoruz" dedi.

Bitlis Spor 1916 camiası, gözünü Türkiye Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulu'ndan çıkacak karara çevirmiş durumda. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, sürecin bir an önce netleşerek play-off takviminin açıklanmasını bekliyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
