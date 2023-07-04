Bitexen Giresunspor Başkanı Yamak: Gençlerimizle Kurtuluş Savaşı Vereceğiz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Mevcut oyuncularımız, kiralıktan dönen oyuncularımız ve altyapıdan A takımımıza dahil ettiğimiz, bu takımın geleceği olan gençlerimizle bir kurtuluş savaşı vereceğiz." dedi.

Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor'un var olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Yönetim kurulu olarak Vukan Savicevic ile kaleci Onurcan Piri'nin ödemelerini yaparak takımda kalmalarını sağladıklarını belirten Yamak, Kurban Bayramı sürecinde de kulübe 6 milyon lira kaynak sağladıklarını aktardı.

Yamak, Giresunspor'un transfer tahtasının açılması için ocak ayına kadar 109 milyon liraya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Bu takımın ocak ayında eğer transfer tahtasını açamazsak çok büyük sıkıntı yaşarız. Biz bu mücadeleyi yaparken azdan, çoktan, herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kadro yapılanması hakkında bilgi veren Yamak, Vukan Savicevic, Faustin Senghor, Onurcan Piri, Faruk Can Genç, Kadir Seven, Merthan Kurt, Talha Ülvan, Erkan Anapa, Şahin Dik ve Alperen Duman ile yola devam edeceklerini kaydetti.

Kiralıktan dönen Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan, Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Anıl Yiğit Çınar, Ertuğrul Şenlikoğlu ve Furkan Kütük'ü de tekrar kadroya dahil ettiklerini belirten Yamak, 19 ve 17 yaş altı takımlarından gençleri de kamp dönemi ve sonrasındaki performanslarına göre kadroya katacaklarını söyledi.

Yamak, bunların haricinde geçen sezon takımda yer alan Ramon Arias ve Robert Mejia'yı tekrardan kadroya dahil etmek için girişimleri sürdürdüklerini aktardı.

Ligde zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğine dikkati çeken Yamak, şöyle devam etti:

"Mevcut oyuncularımız, kiralıktan dönen oyuncularımız ve altyapıdan A takımımıza dahil ettiğimiz, bu takımın geleceği olan gençlerimizle bir kurtuluş savaşı vereceğiz ve bu memleket o kurtuluş savaşlarından bundan önce olduğu gibi yine galip ayrılmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Yamak, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın bu zor günlerde maddi beklentisi olmadan Giresunspor için elini taşın altına koyan değerli biri olduğunun altını çizerek, "Mustafa hocamız yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırma konusunda yetkin bir isim. Gençlerimiz için de büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ben Giresun çocuklarının bu şansı iyi değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.