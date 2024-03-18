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Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi

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Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilerek son 16 maçında galip gelemedi. Ligde sadece 7 puan toplayabilen ve 18. sırada bulunan Giresunspor, iç sahada da istediği performansı gösteremedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilen Bitexen Giresunspor, oynadığı son 16 maçta galip gelemedi.

Sezona transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli gençlerden kurulu kadroyla giren yeşil-beyazlılarda işler istenildiği gibi gitmiyor.

Ligde geride kalan 27 haftada sadece 7 puan toplayabilen ve 18. sırada bulunan Giresun ekibinde, galibiyet hasreti 16 maça çıktı.

Giresunspor, oynadığı son 16 karşılaşmanın yalnızca birinde lider Eyüpspor ile golsüz berabere kalırken, 15'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Doğu Karadeniz temsilcisi, iç saha maçlarında da istediği performansı bu sezon gösteremedi.

Kendi evinde 13 maçta rakipleri önünde sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar, 3 kez berabere kaldı, 9 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Giresunspor, iç sahadaki 13 karşılaşmada sadece 2 gol kaydedebildi.

Kaynak: AA / Spor

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