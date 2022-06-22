Bisikletçiler kayakla atlama kulelerinde ciğer açtılar

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak olan MTB CUP olimpik Dağ Bisikleti Yarışları öncesi bisikletçiler Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu tarihi Kiremitlik Tepe'de "Ciğer açma" antrenman yarışı yaptılar. 1.5 kilometre olan etabı 30 dakika içinde 10 tur atan bisikletçiler yarın Palandöken'de yapılacak yarışmaya hazırlandılar.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Palandöken MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın antrenmanı merkez Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu tarihi Kiremitlik Tabyaları'nda yapıldı. Sporcuların ciğer açması adına yapılan antrenman yarışları izleyenleri heyecanlandırdı. Kent merkezini kuşbakışı gören Kiremitlik tabyadaki çiçeklerle kaplı 1.5 kilometrelik parkuru sporcular 30 dakika içinde 10 tur atarak tamamladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu üyesi ve yarışı direktörü Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugünkü yarışların yüksek tempoda geçtiğini söyleyen Milli Sporcu Umut Onur Toprak ise, "Yüksek nabız ve ciğer yakan sert bir yarış oldu. Bizim için iyi geçti. Yarın Palandöken'de mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.