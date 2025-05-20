Bisiklet Milli Takımı, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Katılıyor
Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Romanya'nın Bacau kentinde gerçekleştirilecek Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 25 sporcu ile mücadele edecek. Yarışlar bireysel zamana karşı ile başlayacak.
Bisiklet Milli Takımı, yarın başlayacak Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda pedal çevirecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Romanya'nın Bacau kentindeki organizasyonda Türkiye'den 9'u kadın, 16'sı erkek 25 sporcu yarışacak.
Sporcular şampiyonada elit erkekler, elit kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler, yıldız kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.
Bireysel zamana karşı yarışla yarın başlayacak müsabakalar, 22-23 Mayıs'ta yol yarışlarıyla devam edecek.
Yarışlarda pedal çevirecek milli sporcular şunlar:
Elit erkekler: Ahmet Örken, Doğukan Arıkan, Burak Abay, Samet Bulut, Ramazan Yılmaz, Arda Tekirdağ
Elit kadınlar: Reyhan Yakışır, Melike Çakır, Neriman Neyran Elden Köşker
Genç erkekler: Ege Erülkü, Haktan Ramazan Sayan, Mehmet Mayda, Muhammet Umut Demircan, Göktürk Yüzerler
Genç kadınlar: Damla Eser, Yaren Yaman, Nilsu Karasay
Yıldız erkekler: Muhammed Abdurrahman Karaman, Efe Ahmet Sakar, Vedat Emre Söker, Mehmet Bekir Çetintaş, İbrahim Erhan Cihan
Yıldız kadınlar: Zeynep Bayram, Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Elif Keklik.