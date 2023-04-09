Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birlik beraberlik! Sivasspor ve Başakşehir kardeş payı yaptı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor, Duarte'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı.

Birlik beraberlik! Sivasspor ve Başakşehir kardeş payı yaptı

İkinci devrenin ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmadı. Başakşehir, 61'de Patryk Szyz ile skora dengeyi getirdi.

31 puana yükselen Sivasspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. 45 puanlı Başakşehir ise deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Başakşehir Sivasspor Spor Haberler

title