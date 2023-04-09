Birlik beraberlik! Sivasspor ve Başakşehir kardeş payı yaptı
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Spor Toto Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor, Duarte'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı.
İkinci devrenin ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmadı. Başakşehir, 61'de Patryk Szyz ile skora dengeyi getirdi.
31 puana yükselen Sivasspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. 45 puanlı Başakşehir ise deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.