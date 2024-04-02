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Biri onu durdursun! Okan Buruk, Lucescu'nun rekorunu da kırdı

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Süper Lig devi Galatasaray'da rekor üstüne rekor kıran başarılı antrenör Okan Buruk, bu akşam oynanan Hatayspor maçından da galibiyetle ayrılarak kırılması zor bir rekoru daha geride bıraktı.

YİNE REKOR KIRDI

Okan Buruk, 19 maçla Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör olarak bir kez daha sarı-kırmızılı camianın tarihine geçmeyi başardı.

LUCESCU'YU GERİDE BIRAKTI

Galatasaray'da bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mircea Lucescu Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Şükrü Polat:

Gnelevdekilerde 19 haftada aynı başarıyı yakaliyo

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tamer durmaz:

Bu hakemlerle ve federasyonla lucescuyu bırak hiç bir teknikdirektörün kıramadığı veya kıramıyacağı kadar maç kazanabilir veya kaybetmez mesela şu şartlar altında gs 1000 maç arka arkaya kazansa şaşırmıyacak duruma geldik

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