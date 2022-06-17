Bir zamanların ölüm makinesiydi! Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri pes dedirtti
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Boks tarihinin en büyük sporcularından biri olan yaşayan efsane Mike Tyson'ın son görüntüsü herkesi şaşırttı. Instagram hesabından paylaştığı kostümlü videoya yorum yağdı.
Boks tarihinin efsanelerinden biri olan Mike Tyson, bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından arı kostümü giydiği videoyu paylaşan Tyson'ın gönderisine yorum yağdı.Efsane dövüşçü, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın şovu için giydiği kostümü paylaştı. Gönderide Kimmel'ı etiketleyerek: "Seni ilgilendirmez" yazdı.