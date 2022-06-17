Bir zamanların ölüm makinesiydi! Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri pes dedirtti

Boks tarihinin efsanelerinden biri olan Mike Tyson, bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından arı kostümü giydiği videoyu paylaşan Tyson'ın gönderisine yorum yağdı.Efsane dövüşçü, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın şovu için giydiği kostümü paylaştı. Gönderide Kimmel'ı etiketleyerek: "Seni ilgilendirmez" yazdı.