Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti

Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Süper Lig'e bir dönem damga vuran yıldız oyuncu Yasin Öztekin, 3. Lig ekibi Yalovaspor FK'ya transfer oldu.

Gençlerbirliği ve Galatasaray'da gösterdiği performansla bir dönem Süper Lig'i kasıp kavuran Yasin Öztekin, kariyerinin son yıllarında sürpriz bir transfere imza attı.

YALOVASPOR FK İLE ANLAŞTI

TFF 2. Lig'deki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'le sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Süper Lig patentli yıldız Yasin Öztekin'in yeni durağı belli oldu. Kariyerinde uzun yıllar Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor dahil birçok takımda forma giyip 2 sezondur Bucaspor 1928'de oynayan gurbetçi futbolcu, 3'üncü Lig ekibi Yalovaspor FK'yla anlaştı.

33 MAÇTA 19 GOL ATMIŞTI

Yasin Öztekin, Göztepe'den geldiği Buca ekibinde ilk sezonunda 4 gol atmış, geçen sezon ise 33 maçta 19 golle kariyerinin ikinci baharını yaşamıştı.

