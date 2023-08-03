Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giymişti! Roberto Soldado, futbolu bıraktı
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2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 38 yaşındaki İspanyol oyuncu, 21 yıllık futbol kariyerine son verdi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından olan Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol kariyerini sonlandırdı.
FUTBOLU BIRAKTI
38 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. İspanyol oyuncu, "Bugün 21 yıllık kariyerime son noktayı koyuyorum. Gerçekleşeceğini ve bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğim bir hayale de son veriyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden takım arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, antrenörlerime ve taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE DE OYNADI
Başarılı futbolcu, Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.