Bir taraftar, İsmail Kartal'ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündemdeki isimlerden biri de İsmail Kartal.

YOLDA İSMAİL KARTAL İLE KARŞILAŞTI

Fenerbahçeli bir taraftar, yolda yürüdüğü esnada ismi Fenerbahçe ile anılan 64 yaşındaki teknik direktör İsmail Kartal ile karşılaştı.

''BISSOUMA VE SORLOTH''

Fenerbahçeli taraftarın İsmail Kartal'ı yürüdüğü esnada takip ettiği ve daha sonrasında deneyimli hocaya transfer etmesi gereken Tottenham forması giyen Yves Bissouma ve Atletico Madridli oyuncu Alexander Sörloth'un isimlerini söylediği görüldü.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Bu anları cep telefonuyla kaydeden taraftar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde viral oldu.