Haberler

Bir taraftar, İsmail Kartal'ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi

Bir taraftar, İsmail Kartal'ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'nin başına geçmesi gündemde olan İsmail Kartal ile yolda karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftar, deneyimli oyuncuyu yürüdüğü esnada takip ederek İsmail Kartal'a ''Bissouma ve Sörloth'' ismini söylediği görüldü.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündemdeki isimlerden biri de İsmail Kartal.

YOLDA İSMAİL KARTAL İLE KARŞILAŞTI

Fenerbahçeli bir taraftar, yolda yürüdüğü esnada ismi Fenerbahçe ile anılan 64 yaşındaki teknik direktör İsmail Kartal ile karşılaştı.

''BISSOUMA VE SORLOTH''

Fenerbahçeli taraftarın İsmail Kartal'ı yürüdüğü esnada takip ettiği ve daha sonrasında deneyimli hocaya transfer etmesi gereken Tottenham forması giyen Yves Bissouma ve Atletico Madridli oyuncu Alexander Sörloth'un isimlerini söylediği görüldü.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Bu anları cep telefonuyla kaydeden taraftar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde viral oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın

Arkasına hayvan sürüsünü alıp Bakan Yumaklı'ya seslendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan görüntü: Belediye başkanı, arsa alan Arapları böyle tebrik etti

Yeni tartışma konumuz: Arsa alan Arapları tebrik eden belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.