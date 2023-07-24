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Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz'den ortalığı karıştıracak sözler

Spor Haberleri

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcüleri hakkında konuştu. Edin Dzeko ve Icardi'yi kıyaslayan Karadeniz, "Icardi geldi ama asıl benim favori forvetim geldi, Dzeko. Ben hastasıyım o adamın. Sakatlanmazsa 20 gol net atar" dedi.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Skyspor Youtube kanalında Mauro Icardi ve Edin Dzeko ile ilgili kıyaslama yaptı.

"BEN DZEKO'CUYUM"

İki ismi kıyaslayan Karadeniz, "Icardi muhteşem bir detay ama benim asıl favori forvetim geldi. Dzeko'nun hastasıyım. Icardi'yi hemen sattım, Dzeko geldi. Ben Dzeko'cuyum, kırmızı çizgim" dedi.

"EN AZ 20 GOL ATAR"

Dzeko'yu öve öve bitiremeyen eski futbolcu, "Dzeko Sakatlanmazsa net 20 gol atar. Dzeko'ya net güveniyorum. Kendimden daha çok güvendiğim santrfor varsa bir tanesi Dzeko'dur. Adamı çok seviyorum" sözlerini sarf etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Batuhan Karadeniz Mauro Icardi Edin Dzeko Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ekrem celebi :

yaa lutfen futbola emek vermış futbola ıhanet etmemıs bırnın yorumuna deger verın ve paylasın bu kım kım tanıyor turk futboluna ne vermıs ne katmış..

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