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Bir tane bile Türk yok! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu

Bir tane bile Türk yok! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlerin listesi açıklandı. Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı turnuvada, Türk hakem yer almayacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak.

TÜRK HAKEM YOK

FIFA'nın açıklamasına göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görev yapacak.

ŞAMPİYON 125 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak. Turnuvanın şampiyonu 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Bir tane bile Türk yok! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu

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Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah KOCA:

Bizim hakemlerimiz kendi liglerimizi yeterince kötü yönetiyorlar zaten. Bıraksınlar da biraz güzel maçlar izleyelim. Doğru karar verilmiş.

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