Bir puan kaybına daha tamammülü yok! Tedesco'yu hastalık dahi durduramadı

Ağır bir zatürre geçiren ve takımının oynadığı son iki maçta yanında olamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, rahatsızlığını atlatmasının ardından yeniden sahalara döndü ancak Tedesco'nun hasta yatağında bile ligde oynanacak Samsunspor maçına çalışmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

SAMSUNSPOR MAÇINI ANALİZ ETTİ

İlk olarak hastanede tedavi gören, ardından evde gözlem altında kalan Tedesco, bu süreci boş geçirmeyerek vaktini Samsunspor ile oynanacak maçın analizine ayırdı. Kırmızı-beyazlılar ile oynanacak maça yoğun mesai harcayan İtalyan hoca, rakibinin son 5 karşılaşmasını izledi. Karadeniz ekibinin Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı müsabakaları inceleyen Tedesco, hazırladığı detaylı analizi yardımcılarıyla paylaştı.

SAHALARA DÖNMESİYLE KONTROLÜ ELİNE ALDI

Domenico Tedesco, cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerindeki yapılan antrenmanda takımın başında yer alarak tüm kontrolü eline aldı.