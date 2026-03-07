Haberler

Bir puan kaybına daha tamammülü yok! Tedesco'yu hastalık dahi durduramadı

Bir puan kaybına daha tamammülü yok! Tedesco'yu hastalık dahi durduramadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin son iki maçında yaşadığı hastalık nedeniyle takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco'nun, hasta yatağında bile ligde oynanacak Samsunspor maçına çalışmayı sürdürdü. Tedesco, evde kaldığı bu süreci boş geçirmeyerek vaktini Samsunspor'un oynadığı son 5 maçı izlemeye ayırdı ve detaylı analizi yardımcılarına iletti.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zatürre geçirdiği için takımının son iki maçında yanında olamadı.
  • Domenico Tedesco, hastalığı sırasında Samsunspor maçı için rakip takımın son 5 karşılaşmasını analiz etti.
  • Domenico Tedesco, cuma günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda takımın başında yer aldı.

Ağır bir zatürre geçiren ve takımının oynadığı son iki maçta yanında olamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, rahatsızlığını atlatmasının ardından yeniden sahalara döndü ancak Tedesco'nun hasta yatağında bile ligde oynanacak Samsunspor maçına çalışmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

SAMSUNSPOR MAÇINI ANALİZ ETTİ

İlk olarak hastanede tedavi gören, ardından evde gözlem altında kalan Tedesco, bu süreci boş geçirmeyerek vaktini Samsunspor ile oynanacak maçın analizine ayırdı. Kırmızı-beyazlılar ile oynanacak maça yoğun mesai harcayan İtalyan hoca, rakibinin son 5 karşılaşmasını izledi. Karadeniz ekibinin Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı müsabakaları inceleyen Tedesco, hazırladığı detaylı analizi yardımcılarıyla paylaştı.

SAHALARA DÖNMESİYLE KONTROLÜ ELİNE ALDI

Domenico Tedesco, cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerindeki yapılan antrenmanda takımın başında yer alarak tüm kontrolü eline aldı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan maç sırasında istifa çağrısı

Maç esnasında olay paylaşım! İstifaya davet ettiler
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Galatasaray'dan maç sırasında istifa çağrısı

Maç esnasında olay paylaşım! İstifaya davet ettiler
Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza bir aileyi paramparça etti
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı