Bir Güney Koreli daha imzayı attı! Jin-ho Jo resmen Fenerbahçe'de

Güney Kore'de Jeonbuk forması giyen Jin-ho Jo, Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarıldığı belirtildi.

SEZONUN GERİ KALAN BÖLÜMÜNDE U19 FORMASI GİYECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek. Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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