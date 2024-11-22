Bir günde 2 teknik direktör kovdular

İtalyan futbolunda eşine pek rastlanmayacak bir olay yaşandı. Serie D ekibi Piacenza, bir günde iki teknik direktörü birden kovdu.

BİR GÜNDE 2 ANTRENÖR KOVDULAR

Piacenza, Sportif Direktör Alessio Sestu ve teknik direktör Carmine Parlato'yu görevden aldığını duyurdu. Kulüp, aynı gün teknik direktör Simone Bentivoglio'yu göreve getirdi. Bu karara taraftarlardan yoğun tepki geldi. Bentivoglio, 2011 yılında şike skandalına adı karışan isimlerdendi. Bunun üzerine Piacenza, yeni teknik direktörün görevine de aynı gün son verdi.

Serie D'de 12 maç sonunda 14 puanla 11. sırada yer alan Piacenza'da Stefano Rossini, aynı günde 3. teknik direktör oldu.