Bir günde 17 milyonu geçti! Ronaldo'nun YouTube kanalı rekor kırdı

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 21 Ağustos'ta açtığı YouTube kanalı, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazandı.

1 GÜNDE 16 MİLYON OLDU

Cristiano Ronaldo'nun 21 Ağustos Çarşamba günü açtığı YouTube hesabı kısa sürede 16 milyon aboneye ulaştı ve yükselmeye de devam ediyor.

GOLD PLAKET BİLE ALDI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Cristiano, YouTube kanalı açtığını bir video ile duyurdu. Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e de içeriklerinde yer verdi. Öte yandan kanalı kısa sürede dünyanın en çok takipçisi olan YouTube kanalları arasına giren Ronaldo, 1 milyon aboneye özel gönderilen gold plaketi de ailesiyle paylaştı.