"6 kadını birbiriyle aldattım" ifadelerini gören Galatasaray'ın yıldızı Nelsson çıldırdı: Saygısızlık etme

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, sosyal medyada kendisinin adı kullanarak yapılan bir paylaşıma tepki gösterdi.

"LÜTFEN BİR DAHA BANA SAYGISIZLIK ETME"

Bir kullanıcının Victor Nelsson'a ait olduğunu belirterek paylaştığı, "Bir gecede 6 kadınla dışarı çıktım hepsini birbiriyle aldattım ama Galatasaray'ı asla aldatmadım" sözüne tepki gösteren 23 yaşındaki futbolcu, "Lütfen bir daha bana saygısızlık etme. Adımı böyle şeylerde kullanmayın. Bunun gibi sahte şeyler yapmak yerine takıma destek olun. Bana saygısızlık etme lütfen." dedi.

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