Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Beşiktaş'ın Athletico Paranaense'ye kiraladığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun geleceği belirlendi. Brezilya ekibi, performansından memnun kalmadığı Ricardo'yu göndermeye karar verdi. Ancak siyah-beyazlı kulüp, ara transfer döneminde oyuncunun takıma dönmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Elan Ricardo'nun, kiralık sözleşmesi feshedilse bile ancak sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceği ifade edildi.
- Beşiktaş'ın kiraladığı Elan Ricardo, Athletico Paranaense'de 2 maçta 46 dakika forma giydi.
- Athletico Paranaense, Elan Ricardo'nun 4,5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
- Elan Ricardo, devre arasında Beşiktaş'a dönmeyecek ve sezon sonuna kadar bekleyecek.
Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettikten sonra sezon başında Athletico Paranaense'ye kiraladığı Elan Ricardo'nun geleceği netleşti. Kolombiyalı futbolcu, Brezilya ekibi tarafından gözden çıkarılmasına rağmen devre arasında siyah-beyazlı takıma geri dönmeyecek.
BREZİLYA'DA DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Athletico Paranaense forması giyen Elan Ricardo, Brezilya Serie B'de beklentilerin oldukça altında kaldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan süreçte yalnızca 2 maçta forma giyerken toplamda 46 dakika sahada kaldı.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Brezilya ekibi, 4,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Elan Ricardo'yu performansından memnun kalmadığı için göndermeye karar verdi. Bu gelişmenin ardından oyuncunun devre arasında Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti.
BEŞİKTAŞ DEVRE ARASINI KAPATTI
Siyah-beyazlı kulüp, Elan Ricardo'nun ara transfer döneminde takıma dönmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Athletico Paranaense'nin kiralık sözleşmeyi feshetmesi durumunda bile Kolombiyalı oyuncunun ancak sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceği ifade edildi.
KONTENJAN BAŞKA TRANSFERLER İÇİN KULLANILACAK
Beşiktaş yönetimi, yeni planlama doğrultusunda 23 yaş altı yabancı kontenjanını gelecek vadeden bir kaleci ve bir golcü transferi için kullanmayı planlıyor. Teknik heyetin onay verdiği bu iki transferin, ara dönemde yatırım amacıyla kadroya dahil edileceği öğrenildi.
YAZ AYLARINDA AYRILIK GÜNDEMDE
Beşiktaş ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Elan Ricardo'nun, sezon sonunda bonservisiyle ya da yeniden kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı futbolcuyu Şubat 2025'te Inter Bogota'dan 1,9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
BEŞİKTAŞ'TA FORMA ŞANSI BULAMADI
Elan Ricardo, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş kadrosunda yer almasına rağmen hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Brezilya'da da beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, hem kulübü hem de Beşiktaş cephesinde hayal kırıklığı yarattı.