Bir garip hakem ataması! TFF'nin yapay zeka sistemi hata verdi

Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Bodrumspor maçına yapılan atama herkesi şaşırttı. İzmir'de oynanacak maça İzmir bölgesi hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses atandı. Bu atamaya Göztepe taraftarları da tepki gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'deki karşılaşmaları yönetecek hakemler yapay zeka ile belirleniyor. Atamalar yapılırken 40'ın üzerinde 40 kriter göz önünde bulunduruluyor ancak sistem Göztepe-Bodrumspor maçında hata yaptı. Ajansspor'daki habere göre; MHK, maça İzmir bölgesi hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses'i verdi. Aynı şehirlerin takımları arasındaki maçlarda aynı şehirden hakem veriliyor. Ancak Göztepe ve Bodrum ayrı bölgelerin takımları.

COŞKUNSES, KÜTAHYALI

Aslen Kütahyalı olan ancak hakem bölgesi İzmirgözüken 26 yaşındaki Reşat Onur Coşkunses, ilk defa üst seviyelerde bir İzmir takımının maçında görevlendirildi. TFF'nin bir başka şehirden rakiple karşılaşacak olan Göztepe'nin maçına İzmir bölgesi hakemi ataması şaşırttı.

YANLIŞ OYUNCUYA KIRMIZI

Coşkunses, Adanaspor-Eyüpspor maçında yanlış oyuncuya verdiği kırımızı kartla gündem oldu. Adanaspor'lu Evren'e göstermesi gereken sarı kartı Bennasser'e çıkardı. Böylece ikinci sarıyı gören Bennasser kırmızı kartla oyundan atıldı. Hem Evren'in itiraz edip "Hocam faulü ben yaptım" demesi hem dedördüncü hakemin uyarısıyla Coşkunses, kırmızı kartı iptal etti.

GÖZTEPELİ TARAFTARLAR DA TEPKİLİ

Göztepe Spor Kulübü'nün, resmi Twitter hesabından maçın hakemini duyurduğu paylaşımının altına yapılan yorumlarda gerek sarı kırmızılı taraftarlar gerekse diğer taraftalar, hakemin değiştirilmesini talep etti. TFF'yi etiketleyen taraftarlar, bu atamanın mantığının ne olduğunu sorguladı.