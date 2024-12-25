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Bir efsanevi boksör daha Jake Paul'le dövüşmek istiyor

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Efsanevi boksör Roy Jones Jr., Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'le dövüşmek istiyor. 55 yaşındaki boksör, Paul'ün yeteneklerini "gerçek bir çene testi" ile sınamak istediğini açıkladı.

Efsanevi boksör Roy Jones Jr. Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'u ringde sınamak istediğini açıkladı.

Boks dünyasında yankı uyandıran isimlerden biri olan Jake Paul, yine bir efsanenin radarına girdi. Bu kez meydan okuyan, eski ağır siklet ve kruvazör siklet şampiyonu Roy Jones Jr. oldu. 55 yaşındaki boksör, Paul'ün yeteneklerini "gerçek bir çene testi" ile sınamak istediğini açıkladı.

Bir efsanevi boksör daha Jake Paul'le dövüşmek istiyorRoy Jones Jr.

"ÇENESİNİ TEST ETMEK İSTİYORUM"

Jones Jr. geçtiğimiz ay Tyson karşısında alınan galibiyetin Paul'ün gerçek yeteneklerini yansıtmadığını savundu. "Mike'ın çenesini kontrol ettiğini hiç sanmıyorum" diyen Jones Jr., kendisinin bu fırsatı değerlendirmek istediğini ifade ederek, "Oraya çıkıp Jake'in çenesini test etmek istiyorum. Eğer çenesine ulaşabilirsem, bu benim için bir zafer olur. Ama o da beni yakalarsa, bu da kabul edilebilir. Her iki durumda da bu meydan okumadan çekinmem." dedi.

Bir efsanevi boksör daha Jake Paul'le dövüşmek istiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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