Futbolculuğu iyi, hocalığı kötü! Premier Lig ekibi, Lampard'ı kovdu
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Premier Lig ekiplerinden Everton, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Frank Lampard ile yolların ayrıldığını açıkladı. İngiliz ekibiyle bu sezon çıktığı 20 mücadeleden sadece 3 galibiyet alan ve 0,78 puan ortalamasıyla oldukça kötü bir sezon geçiren teknik adamın görevine son verildi.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Everton, Frank Lampard için kararını verdi Everton, Lampard'ın görevine son verdi.
İngiliz teknik adam, bu sezon 20 resmi karşılaşmaya çıktı ve bunlardan 3 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgi alarak 0,78 puan ortalaması yakalayabildi. Ligde oynadığı son 8 maçta da galibiyet alamayan Everton'da fatura Frank Lampard'a kesildi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Everton'ın başına Marcelo Bielsa'nın getirilebileceği konuşuluyor. Lampard, Ocak 2022'den beri Everton'da görev yapıyordu.
Everton'ın başında 44 maça çıkan Lampard, 12 Galibiyet 8 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etti. Genç çalıştırıcı Maviler'de 1.00 puan ortalaması yakaladı.