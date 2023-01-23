Futbolculuğu iyi, hocalığı kötü! Premier Lig ekibi, Lampard'ı kovdu

Premier Lig ekiplerinden Everton, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Frank Lampard ile yolların ayrıldığını açıkladı. İngiliz ekibiyle bu sezon çıktığı 20 mücadeleden sadece 3 galibiyet alan ve 0,78 puan ortalamasıyla oldukça kötü bir sezon geçiren teknik adamın görevine son verildi.