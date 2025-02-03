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Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti
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Brezilyalı futbolcu Neymar, eski kulübü Santos'a transfer oldu. Kendisine özel düzenlenen imza töreninde yeşil zemine çıkan Neymar'ın sakatlığı nedeniyle dizini bükememesi, hayranlarını derinden üzdü. Sahanın ortasına serilen Santos armasını öpmek için eğilen Neymar'ın bu durumu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'deki sakatlık sürecinin ardından yetiştiği kulüp Santos'a transfer olmuştu.

DİZİNİ BÜKEMEDİ, HAYRANLARI KAHROLDU

Brezilya ekibi Santos, Neymar'a unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. Taraftarların büyük ilgisi sonrası gözyaşlarını tutamayan Neymar'ın o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Kendisine özel düzenlenen imza töreninde yeşil zemine çıkan Neymar'ın sakatlığı sebebiyle dizini bükememesi hayranlarını derinden yaraladı. Sahanın ortasına serilen Santos armasını öpmek için eğilen Neymar'ın dizini bükememesi hayranlarını derinden üzdü.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTI

O anların ardından hüngür hüngür ağlayan Neymar'ın videosu 2 günde sosyal medyada 300 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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