Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Prandelli, emeklilik kararı aldı

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Cesare Prandelli, emeklilik kararı aldı. Son 2 yıldır çalışmayan İtalyan hoca yaptığı açıklamada, "Her şey geçiyor ama futbol tutkusu tabii ki bitmiyor. Hayatımın bundan sonraki dönemini torunlarımla birlikte bir parkta geçirme niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü İtalyan hoca Cesare Prandelli, 1993 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerini sonlandırma kararı aldı.

"HER ŞEY GEÇİYOR AMA FUTBOL TUTKUSU BİTMİYOR"

Emeklilik kararı alan Prandelli yaptığı açıklamada, "Her şey geçiyor ama futbol tutkusu tabii ki bitmiyor. Hayatımın bundan sonraki dönemini torunlarımla birlikte bir parkta geçirme niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

PRANDELLI'NİN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Atalanta'da başlayan Prandelli; Lecce, Hellas Verona, Venezia, Parma, Roma, Fiorentina, İtalya Milli Takımı, Galatasaray, Valencia, Al Nassr ve Genoa'da görev yaptı. İtalyan hoca, son olarak 2021 Mart'ında Fiorentina'daki görevinden ayrılmıştı.