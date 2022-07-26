Bir dönem Beşiktaş forması giyen Adem Llajic'in yeni adresi Spor Toto 1.Lig oldu

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak beklenen performansı veremeyip kadro dışı kalan ardından da takımdan ayrılan Adem Llajic'in yeni durağı belli oluyor.

BODRUMSPOR TALİP OLDU

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Bodrumspor Beşiktaş'tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic'le anlaşmak üzere. Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maçta 16 gol attı.

ADIS JAHOVIC BODRUMSPOR'DA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran Kuzey Makedonyalı forvet Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti. Bodrumspor'un ilk yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen 35 yaşındaki forvet 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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