Bir bunu yapmadığı kalmıştı! Altay Bayındır, Süper Lig'de ilke imza attı
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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, sarı-lacivertlilerin Alanya karşısında bulduğu ilk golde asist yaparak bu sezon Süper Lig'de bir ilki başardı. Başarılı eldiven, 2021-2022 sezonunda asist yapan ilk kaleci oldu.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler mücadelede 26. dakikada Rossi'nin golüyle öne geçerken asisti yapan Altay Bayındır bu sezon ilki başardı.
ROSSI'YE ADRESE TESLİM PAS
Altay Bayındır kendi yarı sahasından yaptığı vuruşta Alanya defansının arkasına sarkan Rossi'yle topu buluşturdu. Uruguaylı yıldız şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertlilerin başarılı kalecisi golü yaratan bu katkısıyla bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.
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