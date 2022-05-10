Bir bunu görmemiştik! Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya atılan madde hayrete düşürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir bunu görmemiştik! Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya atılan madde hayrete düşürdü

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı. Kritik maçta tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonsporlu futbolculara balık fırlattı. Yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Kayserispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SAHAYA BALIK ATILDI

Mücadelede Kayserispor taraftarının Trabzonsporlu futbolculara balık atması dikkat çekti. Yaşanan olay sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, Kayserispor'la berabere kalması ya da kazanması durumunda skora bakılmaksızın adını Türkiye Kupası'nda finale yazdıracak.

Bir bunu görmemiştik! Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya atılan madde hayrete düşürdüGörüntü: Futbol Arena

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title