Bir bunu görmemiştik! Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya atılan madde hayrete düşürdü
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı. Kritik maçta tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonsporlu futbolculara balık fırlattı. Yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
Kayserispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
SAHAYA BALIK ATILDI
Mücadelede Kayserispor taraftarının Trabzonsporlu futbolculara balık atması dikkat çekti. Yaşanan olay sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, Kayserispor'la berabere kalması ya da kazanması durumunda skora bakılmaksızın adını Türkiye Kupası'nda finale yazdıracak.