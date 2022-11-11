Bir bu eksikti! Yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokuyorlar

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçta sakatlanan ve Dünya Kupası'nı kaçıracağı belirtilen Sadio Mane için flaş bir açıklama geldi. FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura, yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokacaklarını dile getirdi.

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık geçiren Mane'nin, maçın ardından yapılan tetkiklerde tendonlarında bir sakatlık olduğu tespit edildi. L'Equipe'in haberine göre Dünya Kupası'nı kaçıracak olan Senegalli yıldız için ülkesinden de açıklama geldi.

"MUCİZELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Europe 1'e konuşan FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura, "Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Sadio Mane orada olmalı!" dedi.

VERDİĞİ YANIT GÖNÜLLERİ FETHETMİŞTİ

2019 yılında kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçilen Mane, kendisine "kral" diyen bir kişiye "Hayır, hayır. Ben kral değilim." yanıtını vererek gönülleri gönülleri fethetmişti.

"ÇOK ZOR DÖNEM GEÇİRDİM"

Tören sırasında yaptığı açıklamada ise bir kez daha ne kadar mütevazı bir futbolcu olduğunu kanıtlayan Mane, "Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum" diyerek sevenlerini bir kez daha kendine hayran bırakmıştı.