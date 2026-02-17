Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Küçük oğlu için imza almak isteyen bir baba, Arteta'dan uzun süre yanıt alamadı.

"LÜTFEN OĞLUM SENİ ÇOK SEVİYOR"

Stadyum çıkışında İspanyol teknik adamın aracına yaklaşan baba, dakikalarca seslenerek oğlunun büyük bir hayran olduğunu söyledi. Görüntülerde babanın, "Lütfen, oğlum seni çok seviyor. Bir imza lütfen" ifadelerini kullandığı duyuldu.

OLUMSUZ YANIT ALDI

Ancak Arteta'nın yoğunluk nedeniyle imza vermeden alandan ayrıldığı görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar Arteta'nın programının yoğun olabileceğini savunurken, bazıları ise küçük bir taraftarın isteğinin geri çevrilmemesi gerektiğini belirtti.