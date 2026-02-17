Haberler

Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor

Güncelleme:
Arsenal taraftarı bir baba, oğlu için Mikel Arteta'dan dakikalarca imza istedi ancak olumlu yanıt alamadı; görüntüler büyük tartışma yarattı.

  • Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, stadyum çıkışında oğlu için imza isteyen bir taraftarın isteğini yerine getirmedi.
  • Taraftar, Arteta'nın aracına yaklaşarak oğlunun onu çok sevdiğini söyledi ve imza istedi.
  • Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Küçük oğlu için imza almak isteyen bir baba, Arteta'dan uzun süre yanıt alamadı.

"LÜTFEN OĞLUM SENİ ÇOK SEVİYOR"

Stadyum çıkışında İspanyol teknik adamın aracına yaklaşan baba, dakikalarca seslenerek oğlunun büyük bir hayran olduğunu söyledi. Görüntülerde babanın, "Lütfen, oğlum seni çok seviyor. Bir imza lütfen" ifadelerini kullandığı duyuldu.

OLUMSUZ YANIT ALDI

Ancak Arteta'nın yoğunluk nedeniyle imza vermeden alandan ayrıldığı görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar Arteta'nın programının yoğun olabileceğini savunurken, bazıları ise küçük bir taraftarın isteğinin geri çevrilmemesi gerektiğini belirtti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Buda çok değerli bir haber arkadaşlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Zamanı yok gşn karısını OF çekimine yetiştirmeye çalışıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Belki imzanin kullanilmasi ile ilgili endisesi vardir... Belki...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

