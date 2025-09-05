Haberler

Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı Başladı

Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte ilk gün maçları tamamlandı. Kadınlarda 9, erkeklerde 15 takım mücadele ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabında ilk gün maçları tamamlandı.

Kızkalesi Plajı'nda kadınlar ve erkeklerde oynanan ana tablo karşılaşmalarıyla başlayan Mersin etabında sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kadınlarda 9, erkeklerde ise 15 takımın katıldığı etap, yarın ana tablo karşılaşmalarıyla devam edecek.

Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı, 7 Eylül'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı

Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü

Transfer bitti! Ghezzal yuvaya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.