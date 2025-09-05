Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabında ilk gün maçları tamamlandı.

Kızkalesi Plajı'nda kadınlar ve erkeklerde oynanan ana tablo karşılaşmalarıyla başlayan Mersin etabında sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kadınlarda 9, erkeklerde ise 15 takımın katıldığı etap, yarın ana tablo karşılaşmalarıyla devam edecek.

Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı, 7 Eylül'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.