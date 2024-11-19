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Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?

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Futbol dünyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair söylentiler giderek artsa da bu iddiaların gerçekliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Futbol dünyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair söylentiler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ancak bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce de yıldız futbolcunun farklı kulüplerle anlaştığına dair benzer spekülasyonlar gündeme gelmişti. Ronaldo şu anda Al-Nassr'ın futbolcusu.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylentiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar bu transferi hayal olarak değerlendirirken, bazıları ise Fenerbahçe'nin dünya çapında ses getirecek bir transfer yapabileceğine inanıyor.

Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Gelse ne olacak ya sacma sapan bitmiş adamı getirmeyin buraya aynı gazla mesut özilde geldi olanlari bilşyonuz

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Haber YorumlarıHuseyin Gulbahce:

Futbolculuğu tartışılmaz ama bu vakitten sonra çok iyi bir teknik direktör olabilir

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Haber YorumlarıVll. Murat:

zaten gelmez ama sakın böyle bir salaklık yapmayın

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Ronaldo Fenerbahçe gelmesi için Bipolar bozukluğu olması gerekiyor :DDDDDD

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