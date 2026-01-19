Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Fenerbahçe'de Marco Asensio, Alanyaspor maçında Talisca'ya yaptığı asistle serisini dört maça çıkardı. İspanyol yıldız, bu sezon ligde üst üste dört karşılaşmada gol pası veren ilk futbolcu olurken, taraftarlar sosyal medyada "O olmasaydı kazanamazdık" yorumlarıyla Asensio'ya övgü yağdırdı.
- Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında Anderson Talisca'ya asist yaptı.
- Marco Asensio, ligde üst üste dört maçta asist yaptı.
- Fenerbahçe taraftarları, Marco Asensio'nun katkısı olmasaydı maçı kazanamayacaklarını belirtti.
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun asist serisi Alanyaspor maçında da devam etti. İspanyol yıldız, karşılaşmanın 3. golünde Anderson Talisca'ya yaptığı "inanılmaz" asistle gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.
ASENSIO'DAN TALISCA'YA ŞIK ASİST
Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında oynadığı maçta Marco Asensio, 3. golde Anderson Talisca'yı gole taşıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Asensio'nun pas kalitesine ve doğru zamanda doğru tercihi yapmasına sosyal medyada övgüler yağdırdı.
ASİST SERİSİ SÜRÜYOR
Asensio, ligde üst üste asist yaptığı maç sayısını dörde çıkararak form grafiğini yukarı taşıdı. Yıldız futbolcunun bu istikrarı, Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında belirleyici rol oynadığını bir kez daha gösterdi.
TARAFTARDAN "ONSZ OLMASAYDI" YORUMLARI
Maç sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, taraftarlar "O olmasaydı kazanamazdık" ifadeleriyle Asensio'nun katkısına dikkat çekti. Talisca'ya gelen 3. gol asistinin, bu yorumları daha da artırdığı görüldü.