- Binlerce kişi Bursa'da sokaklarda maçı izledi

BURSA - EuroCup maçında İtalya'da Virtus Bologna Basketbol Takımı ile karşılaşan Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nı, Bursa sokaklarında binlerce kişi kurulan dev ekranlardan destekledi. Alanı dolduran 10 bine yakın sporseverin oluşturduğu renkli görüntüler havadan görüntülendi.

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı İtalya'da final maçında ter dökerken, sporseverler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlardan maçı izlemek için akın etti. Virtus Bologna Basketbol Takımı karşısında gösterilen performans karşısında alanı dolduran 10 bine yakın vatandaş, meşalelerle destek verdi. Sloganların atıldığı alanları dolduran kalabalık havadan da dron ile görüntülendi.