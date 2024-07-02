Binicilikte Nur Pera Abuç Türkiye 2'ncisi oldu

Binicilikte Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi finalinin sonunda Sakaryalı Nur Pera Abuç, 5 kupa ve 7 madalya alarak Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 2024 Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi 5 ayaktan oluşan ve farklı illerde düzenlenen yarışmaların finali İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübünde yapıldı. Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübünde düzenlenen finallerin ardından lig dereceleri belli oldu. Serdivan Neyyir Hanım İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Nur Pera Abuç, Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi Final Ayağında girdiği 4 yarışmanın 3'ünde birincilik, Lig sıralamasında ise Türkiye 2'nciliği ve 3'üncülüğü kupalarını kazandı. - SAKARYA