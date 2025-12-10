Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bingölspor için düzenlenen dayanışma gecesinde yaklaşık 28 milyon TL bağış toplandı. Kulübün ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedefleyen gecede birçok iş insanı ve destekçi bağışta bulundu. En büyük bağışçı ise dikkat çeken bir isim oldu.

Bingölspor'un geleceğine destek amacıyla düzenlenen dayanışma gecesi, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Organizasyonda toplanan bağış miktarı 28 milyon TL'ye ulaşırken, gecenin en yüksek bağışı yapan isim ise kamuoyunda tartışma yarattı.

EN YÜKSEK BAĞIŞ SEDAT PEKER'DEN

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Emir ve Ferhat Dopdoğru aracılığıyla 3 milyon TL bağışta bulunduğu açıklandı. Emir Dopdoğruyaptığı duyuruda, "Babamın yakın dostu, benim de manevi amcam Sedat Peker 3 milyon TL bağışlıyor" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, TFF'nin sürdürdüğü bahis soruşturmasında Bingölspor'un 15 futbolcusunun adının geçtiği biliniyor. Soruşturma kapsamında yürütülen süreç devam ederken, kulüp yönetiminin dayanışma gecesinden elde edilen geliri sezon planlamasında kullanmayı hedeflediği belirtildi.