Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bingölspor için düzenlenen dayanışma gecesinde yaklaşık 28 milyon TL bağış toplandı. Kulübün ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedefleyen gecede birçok iş insanı ve destekçi bağışta bulundu. En büyük bağışçı ise dikkat çeken bir isim oldu.

  • Bingölspor için düzenlenen dayanışma gecesinde yaklaşık 28 milyon TL bağış toplandı.
  • Sedat Peker, Emir ve Ferhat Dopdoğru aracılığıyla 3 milyon TL bağışta bulundu.
  • TFF'nin bahis soruşturmasında Bingölspor'un 15 futbolcusunun adı geçiyor.

Bingölspor'un geleceğine destek amacıyla düzenlenen dayanışma gecesi, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Organizasyonda toplanan bağış miktarı 28 milyon TL'ye ulaşırken, gecenin en yüksek bağışı yapan isim ise kamuoyunda tartışma yarattı.

EN YÜKSEK BAĞIŞ SEDAT PEKER'DEN

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Emir ve Ferhat Dopdoğru aracılığıyla 3 milyon TL bağışta bulunduğu açıklandı. Emir Dopdoğruyaptığı duyuruda, "Babamın yakın dostu, benim de manevi amcam Sedat Peker 3 milyon TL bağışlıyor" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, TFF'nin sürdürdüğü bahis soruşturmasında Bingölspor'un 15 futbolcusunun adının geçtiği biliniyor. Soruşturma kapsamında yürütülen süreç devam ederken, kulüp yönetiminin dayanışma gecesinden elde edilen geliri sezon planlamasında kullanmayı hedeflediği belirtildi.

Haber YorumlarıCindi İsikli:

Sedat Peker e düşman olmak ta şeref dost olmakta .Mesele para saçması değil dostlarına arkadaşlarına verdiği değerdir.Bu devirde üç kuruş için babasını anasını sokakta bırakan sorunlu bir güruh günden güne çoğalirken .Üç kuruş için kardeşim dediğini iki dakikada pazara sürenler varken.Ben şahsen bu adama saygı duyuyorum.

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

reis sende de ne para varmış ama

