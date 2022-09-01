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Bingöl haberi! Genç atletler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Spor Haberleri

Bingöl haberi! Genç atletler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bingöl haberi... Afyonkarahisar'da atletizm sahasında çalışmalarını sürdüren genç atletler, milli takıma seçilebilmek için şampiyonada ter dökecek.

Afyonkarahisar'da atletizm sahasında çalışmalarını sürdüren genç atletler, milli takıma seçilebilmek için şampiyonada ter dökecek.

İl Karmaları Dağ Koşuları Ligi Finali ve Ulaşım Sigorta Köprübaşı Kervan Yolu Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı 2 sporcu temsil edecek. 11 Eylül tarihinde yapılacak olan şampiyona için Kocatepe Spor Kompleksi atletizm sahasında çalışmalarını sürdüren genç atletler, milli takıma seçilebilmek için mücedele verecek. Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gerçekleşecek olan şampiyonada antrenör Süleyman Büyükbezgin'in sporcuları, Emir Salih Karakuzu ve Burak Uzun katılacak. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde şampiyonaya hazırlanan genç sporcular, 6 bin 100 metre koşu yarışında mücadele edecek.

"Buradaki hedefimiz öncelikle Milli Takıma girebilmek"

Türkiye şampiyonasına yönelik olarak açıklamalarda bulunan antrenör Süleyman Büyükbezgin, "11 Eylül 2022 tarihinde Trabzon ilinde yapılacak olan Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, dünya şampiyonası milli takım seçmesi niteliğini de taşıyan bu yarışmalara ilimizden Atletizm Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Emir Salih Karakuzu ve Burak Uzun bizleri temsil edecekler. Buradaki hedefimiz öncelikle milli takıma girebilmek" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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