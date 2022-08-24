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Bingöl haber... Bingöl'de bocce birincileri ödüllendirildi

Spor Haberleri

Bingöl haber... Bingöl'de bocce birincileri ödüllendirildi

Bingöl gelişmesine göre Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ında bocce kategorisinde birinci olan ve altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ında bocce kategorisinde birinci olan ve altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Bocce rafta tek kadınlar disiplininde altın madalya kazanan Öğretmen Rukiye Varol ile Bocce branşının raffa dalında 1'inci olan Medine Kaya ve Şevval Akçanlı, önemli bir başarı elde etti. Başarılı olan sporcuları Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, makamında kabul ederek tebrik etti. Vali Ekinci, daha sonra öğretmen ve öğrencilere hediye takdim etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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