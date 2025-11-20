Bingöl'de Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası Sonuçlandı

Bingöl'de Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası tamamlandı. Turnuvada Bedri Kaya, birinci olurken Deniz Gili ikinci, Taner Karaaslan ise üçüncü oldu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan ve Şube Müdürü Selahattin Akıncı, müdürlük konferans salonunda gerçekleştirilen turnuvayı ziyaret ederek katılan idareci ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu. - BİNGÖL