Bilgi verildi! Ballon d'Or'u Vinicius Junior kazanacak

Ballon d'Or ödülü için flaş bir iddia gündeme geldi. Ballon d'Or'un Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a verileceği ve Brezilyalı yıldıza ödülü alacağı bilgisinin verildiği öne sürüldü.

BİLGİ VERİLDİ

Marca'da yer alan habere göre, ödülü bu yıl Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior'un kazanacağı belirtildi. France Football'un ve UEFA'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Vinicius'a ödülü kazanacağı bilgisinin de verildiği öne sürüldü.

33 GOLE KATKI SAĞLADI

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, geçen sezon Real Madrid'de 39 maça çıktı ve 24 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu, Real Madrid ile geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Vinicius, bu yıl da Real Madrid ile Avrupa Süper Kupası'nı kazandı. Ballon d'Or ödülü bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te sahibini bulacak.