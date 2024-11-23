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Bilecikli Taekwondocu Altuğ Gesge, Vali Aygöl'ü Ziyaret Etti

Bilecikli Taekwondocu Altuğ Gesge, Vali Aygöl'ü Ziyaret Etti
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Bahreyn'de düzenlenen ISF Gymnasiade 2024 Taekwondo Dünya Şampiyonasında 3'üncü olarak bronz madalya kazanan Bilecikli sporcu Altuğ Gesge, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Vali Aygöl, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bahreyn'de düzenlenen ISF Gymnasiade 2024 Taekwondo Dünya Şampiyonasında 3'üncü olan Bilecikli sporcu Altuğ Gesge, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti.

Bilecikli genç taekwondocu Altuğ Gesge, Bahreyn'de düzenlenen ISF Gymnasiade 2024'te ülkemizi temsil ederek Okul Sporları Olimpiyatları Taekwondo branşında bronz madalya kazanmıştı. Başarılı sporcu Altuğ Gesge ve Antrenör Gökalp Yıldız, Vali Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Vali Aygöl genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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