Bilecikli sporculardan tarihi başarı: 16 milli takım adayı, 16 madalya

Sayokan Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular, 16 milli takım adayı ve 16 madalya ile tarihi bir başarıya imza attı.

Karabük'te düzenlenen Sayokan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli profesyonel kick boksçu Mücahit Turgut Fight Club sporcuları, 16 milli takım adayı ve 16 madalya ile önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonaya ilk kez katılan Mücahit Turgut Fight Club Kick Boks takımı, organizasyonu 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya ile tamamladı. Bu sonuçla birlikte kulüp sporcularından 16 isim milli takım aday kadrosuna seçildi.

Altın madalyayı Altuğ Kösem ve Gülsen Tetik kazanırken, gümüş madalya Yusuf Turgut, İlayda Su Yurt, Demirhan Yalçın ve Efkan Tiryaki'nin oldu. Bronz madalya ise Aslan Aslankılıç, Yağız Turgut, Yiğit Kurtuldu, Belinay Demir, Ata Arslankılıç, Muhammet Sarı, Balımsu Çil, Şevval Kapanca, Fatih Sarı ve Muhammet Musa Sayar'ın oldu.

Antrenör Mücahit Turgut elde edilen başarının uzun süren disiplinli çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, "16 sporcumuzun milli takım aday kadrosuna girmesi bizim için büyük gurur. Hedefimiz burada bitmedi, daha büyük başarılar için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı