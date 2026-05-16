Bilecikli sporcular Türkiye şampiyonu oldu

Isparta'da düzenlenen YURTLİG Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor takımı sporcuları şampiyon oldu. Sporcular ve antrenör Ömer Kartal, İl Müdürü Ramazan Demir tarafından tebrik edildi.

Isparta'da gerçekleştirilen YURTLİG Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek şampiyonluk elde eden Bilecik Gençlik ve Spor takımı sporcuları ile antrenör Ömer Kartal, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Müdürü Ramazan Demir, gençlerin elde ettiği başarının kent adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İl Müdürü Ramazan Demir, "YURTLİG Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olan sporcularımızı ve antrenörümüz Ömer Kartal'ı tebrik ediyorum. Gençlerimizin sporda elde ettiği bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
