Bilecikli Sporcular Sadi Gülçelik Yarışmasında Başarı Elde Etti

İstanbul'da düzenlenen 38. Sadi Gülçelik Yarışmasında Bilecikli sporcular önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmanın 100 metre kategorisinde Enes Ortakibar ikinci Uzun Atlama kategorisinde Ensar Döner, üçüncülük elde etti. Başarılı sporcular antrenörleri Ahmet Topçu ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Demir, genç atletleri ve antrenörlerini tebrik ederek, "Bilecikli sporcularımızın böylesine önemli bir organizasyonda dereceye girmesi bizleri gururlandırdı. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Başarılarıyla dikkat çeken sporcular, hedeflerinin ulusal ve uluslararası şampiyonalarda da Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti. - BİLECİK