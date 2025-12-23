Haberler

Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi

Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi
Güncelleme:
Konya'da düzenlenen Spor Toto Kick Boks Yıldızlar Ligi Finalleri'nde Bilecikli sporculardan Tuba Nur Yağcı Türkiye şampiyonu, Ömer Faruk Özbay ise Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılar şehirde sevinçle karşılandı.

Bilecik'i temsil eden sporculardan Tuba Nur Yağcı Türkiye şampiyonu olurken, Ömer Faruk Özbay ise Türkiye üçüncüsü oldu. Bilecikli sporcuların elde ettiği dereceler kentte sevinçle karşılanırken, başarıda emeği geçen antrenör Fehmi Piliç de tebrik edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde müsabakalara hazırlanan sporcuların, disiplinli çalışmalarıyla bu dereceleri elde ettiği belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Fehmi Piliç'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

