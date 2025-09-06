Bilecikli sporcu Yasin Özcan, Türkiye Şampiyonu oldu.

Kars'ta düzenlenen Muaythai Çocuklar Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Yasin Özcan, 67 kilogramda Minik Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şampiyon sporcunun başarısında emeği geçen antrenör Burak Buğday'da tebrik edilerek, başarılarının devamının geleceğine inançlarının tam olduğu vurgulandı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Yasin Özcan'ın elde ettiği başarı Bilecik için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcumuz Yasin Özcan'ı ve antrenörümüz Burak Buğday'ı tebrik ediyor, ilerleyen şampiyonalarda da aynı azim ve kararlılıkla yeni başarılar kazanacaklarına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK